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julio 2025

junio 2025

Habilidades con o1
Cómo pasar de ser un escéptico profesional a un fan incondicional.
  Martina López
Entrega de Exámenes y Documentos Educativos a las Familias
También podrán acceder a todos los informes de aprendizaje y resultados. Incluyendo a toda la documentación que dispone el centro educativo sobre ello.
  Martina López
Repetición de Curso
Las evidencias empíricas más recientes apuntan a que la repetición de curso constituye una práctica educativa ineficaz que puede tener efectos negativos…
  Martina López
¿Cuál es el Problema de una Trayectoria Profesional Generalista? El Especialista frente al Generalista y cómo Orientar el Crecimiento…
Obsesión por ser generalista: Lo que los profesionales especializados no entienden sobre el crecimiento profesional.
Publicado el Carreras  
Ser Demasiado Ambicioso es una Forma Inteligente de Autosabotaje.
Para empezar, hacer, ser y llegar a ser.
  Martina López and David

abril 2025

Cómo Crear un Sistema de Conocimiento Personal que Impulse tu Creatividad
Tu Sistema de Conocimiento Personal debería reflejar tu mente curiosa y apasionada por muchas cosas.
  Martina López and Salvador Lorca 📚
Los Verdaderos Costes de la Educación en Casa
Las escuelas públicas son una auténtica ganga. La educación en casa puede ser extraordinaria y a menudo es necesaria. Pero no es barata.
Publicado el Ciencias Sociales  
Es mejor que los niños usen uniformes?
Los políticos y los padres tienen sus posiciones, pero los que los tienen que llevar, los niños, no suelen estar de acuerdo.
Publicado el Ciencias Sociales  
Cómo pueden utilizar los Educadores la IA Generativa: por dónde empezar y cómo progresar
Enseñar y aprender en la era de la IA
Publicado el Ciencias Sociales  
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