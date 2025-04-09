Aprendizaje Permanente

El aprendizaje permanente y las métricas de empleabilidad ocupan un lugar destacado en la agenda de muchas instituciones

El aprendizaje permanente se ha convertido en una de las tendencias más importantes en el ámbito de la educación, el hecho de que uno quiera actualizar o reciclar sus conocimientos a lo largo de su carrera. En un pequeño estudio sobre nuestras diferentes revistas, alrededor del 30% de nuestros usuarios se identifican como estudiantes permanentes. Estos usuarios suelen encontrarnos de forma orgánica.

Tenemos muchos contenidos profesionales, especialmente sobre desarrollo personal y análisis en el trabajo.

Así que creemos que estamos abordando tanto la forma en que la gente encuentra la información, el ciclo de educación y aprendizaje, como los tipos de contenido que tenemos.

Revista de Formación

La educación es la base sobre la que nuestro mundo se está transformando. Todos los aspectos de nuestra vida mejoran porque alguien con conocimientos y visión trabaja con pasión en ello. Además, con la aparición de la tecnología, todas las industrias son cada vez más eficientes y sostenibles, y todo el mundo es bienvenido a contribuir a esta transformación continua. Cualquiera que desee aprender y perfeccionarse puede aprovechar las oportunidades de aprendizaje que ofrecen hoy los grandes líderes e instituciones de la educación.

Podemos ver que el mundo está cambiando rápidamente, y la pandemia no hizo más que alimentar esta transformación. Hay algunas industrias que muestran un crecimiento negativo y, por otro lado, están naciendo muchos sectores nuevos. Para hacer frente a este escenario, se están introduciendo nuevos cursos. Como todas las industrias están evolucionando, exigen nuevas competencias a la generación venidera que las gestionará. En esta revista nos comprometemos a presentarte los últimos cursos y novedades para que conozcas las oportunidades que te ofrece el futuro.

Si eres estudiante, te recomendamos que te suscribas a la revista y que consultes periódicamente este sitio web para estar al día de todos los avances (en páginas sobre recursos, etc). Porque nosotros también hemos sido estudiantes. Entendemos lo difícil que es estar al tanto de lo que se presenta al mundo. No sólo compartimos contigo los cursos más avanzados, sino también algunos análisis para que tengas una visión completa de todas las oportunidades educativas que tienes.

¡Permanece atento!

Contenido relevante

Obtendrás acceso gratuito a información actualizada y recursos prácticos sobre los problemas a los que te enfrentas cada día en el marco de la formación (profesional, etc).

Revista de formación del profesorado

También es una revista de desarrollo profesional para colegios, universidades, profesores y alumnos interesados (especialmente en estudios relacionados con la educación).

Formación de Formadores

Esta revista quiere contribuir a elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en todos los países de habla hispana, no importa su desarrollo, así como de garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su estatus socioeconómico, dispongan de las herramientas necesarias para prosperar en cualquier parte del mundo. También permite a los profesores acceder a oportunidades asequibles de desarrollo profesional y formación. Algunas ediciones se centran en un tema concreto y ofrecen secciones sobre diferentes aspectos de ese tema. Se intentará ofrecer recursos abundantes de "formación de formadores".

Esta revista se desarrolló como una solución a largo plazo para el desarrollo del profesorado. Lo mejor de este modelo es que:

Hace asequible la formación del profesorado.

Proporciona recursos para la formación y el desarrollo continuos.

Capacita a las personas para que se conviertan ellas mismas en formadoras.

Aumenta los conocimientos de formadores y profesores.

Proporciona recursos para reciclar a los profesores o formar a otros nuevos.

Proporciona un sistema que permite el seguimiento y la evaluación.

No requiere gastos financieros por parte de los profesores.

Proporciona un desarrollo del profesorado que cumple las normas mundiales.

Es el primer modelo de este tipo para algunos países.

Formación Mag es una publicación semanal auténtica, artesanal y escrita por personas, que es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una opción de pago, ahora a un bajo precio al año. Las suscripciones de pago nos permiten seguir haciéndola gratuita para los demás.

Why subscribe?

Subscribe to get full access to the newsletter and publication archives.

Stay up-to-date

Never miss an update—every new post is sent directly to your email inbox. For a spam-free, ad-free reading experience, plus audio and community features, get the Substack app.

Join the crew

Be part of a community of people who share your interests. Participate in the comments section, or support this work with a subscription.

To learn more about the tech platform that powers this publication, visit Substack.com.