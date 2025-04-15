Formación

Formación

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Roberto
Roberto
Mar 31

Hola de nuevo, Martina. Quería comentarte que este artículo tuyo ha sido seleccionado como una de las Grandes Historias de la edición de hoy del Diario de Substack en español: https://columnas.substack.com/p/que-es-y-que-no-es-la-visibilidad

Responder
Compartir

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Martina López · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura