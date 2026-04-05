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Dario Salud Leona
6d

Qué bofetada de realidad tan necesaria habéis traído aquí Martina y Roberto. Me ha fascinado especialmente la tesis de Alexander sobre la hiperinflación de manuscritos y cómo el artículo académico ha pasado a ser un envoltorio obsoleto.

Roberto ya sabes que desde Salud Leona leemos estos movimientos con una lente biológica, el sistema académico tradicional está sufriendo una inflamación sistémica. Se gasta una energía metabólica inmensa en mantener estructuras que ya no transportan nutrientes (conocimiento real), sino solo inercia. Como bien apunta el artículo, cuando el coste de ejecución cae a cero, el único valor que sobrevive es el criterio y la pregunta original.

Es un lujo seguiros en Formación porque siempre traéis a gente que no mira al futuro con miedo, sino con la curiosidad del que sabe que el suelo se mueve y prefiere aprender a bailar.

Precisamente hoy a las 15:00h hemos soltado el primer rugido de "El Despertar del León" aquí en Substack. Es un viaje de 15 semanas que busca precisamente eso, recuperar la soberanía y el criterio sobre nuestra propia vida (y biología) en un mundo donde todo tiende a automatizarse. Te invito a asomarte a la manada compañero, creo que este análisis sobre la investigación artesanal frente a la frontera del conocimiento congenia al 100% con lo que estamos construyendo.

¡Enhorabuena por el post pareja! Un abrazo de león 🦁✨

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Daniela Díaz
5d

Me alegra ver que alguien haya expresado con palabras lo que he estado pensando desde hace tiempo: La generación de contenido alucinante es preocupante, y los investigadores siempre deben verificar sus fuentes. Pero, al igual que con los coches autónomos, necesitamos un punto de referencia: los autores humanos llevan años citando superficialmente artículos basándose en el resumen. Las revistas ya publican estudios con errores de datos, resultados manipulados y hallazgos no replicables a un ritmo alarmante. Una estimación sitúa el porcentaje de artículos publicados realmente útiles en torno al 4 %. Un programa de maestría en derecho que ocasionalmente genera citas alucinantes compite con un sistema que produce sistemáticamente pseudociencia disfrazada con suficiente jerga para superar la revisión. Si aplicáramos el mismo escepticismo a la investigación humana que a los resultados de la IA, cerraríamos la mitad de las revistas mañana mismo.

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Por supuesto, sigue adelante.

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