Aquí, continúo la tradición de escribir opiniones que resultan inquietantes pero necesarias.

Por: Alexander Kustov, autor de «En nuestro interés: Cómo las democracias pueden popularizar la inmigración». Profesor. Especializado en política migratoria, opinión pública y gobernanza eficaz. La parte 1 es: Los académicos deben tomar conciencia sobre la IA (Parte II). Reflexiones sobre mil respuestas airadas.

Estudio inmigración y opinión pública, no IA. Pero he pasado los últimos meses observando cómo la IA transforma mi propio flujo de trabajo de investigación, y tengo algunas cosas que decir a mis colegas. Por primera vez en mi vida, realmente no sé cómo será la academia dentro de cinco años. Incluso si el progreso se estanca por completo y nos quedamos atrapados con los modelos actuales para siempre, los cambios que ya están en marcha transformarán mi campo de investigación y publicación académica hasta hacerlo irreconocible. El statu quo es insostenible. Puede que lleve tiempo, porque la academia es la institución más conservadora del planeta. Pero cambiará.

Aquí les presento diez tesis para mis colegas, la mayoría de los cuales aún parecen ajenos a la situación.

1. La IA ya puede realizar investigaciones en ciencias sociales mejor que la mayoría de los profesores.

Esto no es una exageración. Tibor Rutar describió recientemente cómo generó un artículo de investigación completo utilizando únicamente indicaciones de IA, obteniendo un trabajo que considera publicable en revistas de primer nivel. Según se informa, Paul Novosad logró resultados similares en 2 o 3 horas. Yascha Mounk afirma que Claude puede producir un artículo de teoría política de calidad publicable en menos de dos horas con una retroalimentación mínima. Scott Cunningham estima que la creación de un manuscrito ahora cuesta aproximadamente 100 dólares en servicios de edición, además de una suscripción a Claude.

Esto va mucho más allá de procesar datos o ejecutar código Stata preexistente. Sí, lo que afirmo aquí es que los modelos de lógica descriptiva (MLD) producen excelentes revisiones bibliográficas y generan recombinaciones fructíferas de ideas existentes. Seamos honestos: los académicos tampoco se han destacado por escribir bien, y la IA puede hacer que tus ideas sean mucho más accesibles para quienes realmente las necesitan. Pero su uso efectivo requiere inversión: Aziz Sunderji describe la creación de un archivo de instrucciones de aproximadamente 200 líneas que codifica su flujo de trabajo de investigación, sus decisiones y sus pautas de comportamiento. Esto requiere habilidad.

2. El artículo académico es un formato muerto en vida.

Sean Westwood lo expresó sin rodeos: “La IA realiza mejor las revisiones bibliográficas. La IA realizará la revisión por pares. Los usuarios ojearán los resúmenes de la IA. La verdadera ciencia reside en la pregunta, el plan de preanálisis y el análisis. El artículo de 30 páginas es solo un envoltorio superfluo”. Recibió duras críticas en Bluesky por decir esto. Pero tiene toda la razón, y la reacción negativa lo confirma: el campo ni siquiera puede debatir lo obvio sin cerrar filas. Arthur Spirling también tiene razón al afirmar que necesitamos conversaciones sobre qué es un artículo, qué significa “revisión” y el papel adecuado de la IA generativa. Quizás sería positivo que la IA finalmente nos impulsara a abandonar un sistema en el que las universidades gastan el dinero de los contribuyentes para pagar a editoriales comerciales para que produzcan muy lentamente PDF de pago con resultados obsoletos de investigaciones financiadas con fondos públicos.

Nota: Ver Cómo pueden utilizar los Educadores la IA Generativa: por dónde empezar y cómo progresar (Enseñar y aprender en la era de la IA)

3. Es posible que el sistema de revistas comerciales no sobreviva a esto.

El último artículo de Cunningham modela los cálculos (de todo esto). Si la creación de manuscritos se reduce a un par de horas y unos 100 dólares, las presentaciones (“submissions”) podrían quintuplicarse mientras que los espacios en las revistas se mantienen fijos. Las tasas de rechazo pasarían del 50 % al 90 %. El modelo de ingresos colapsaría. La revisión por pares, ya sobrecargada, se volvería imposible a gran escala. Kevin Munger defiende las tarifas de envío, los revisores remunerados, la revisión posterior a la publicación y la selección asistida por LLM. La pregunta es si las revistas se adaptarán o quedarán excluidas. Mi apuesta es que la mayoría quedarán excluidas.

4. Los académicos aplican a la IA un doble rasero absurdo.

La generación de contenido erróneo es preocupante, y los investigadores siempre deben verificar sus fuentes. Pero, al igual que con los coches autónomos, necesitamos un punto de referencia: los autores humanos llevan años citando superficialmente artículos basándose en el resumen. Las revistas ya publican estudios con errores de datos, resultados manipulados y hallazgos no replicables a un ritmo alarmante. Una estimación sitúa la proporción de artículos publicados realmente útiles en torno al 4%. Un LLM que ocasionalmente genera citas erróneas compite con un sistema que produce sistemáticamente pseudociencia disfrazada con suficiente jerga para superar la revisión (por pares). Si aplicáramos el mismo escepticismo a la investigación humana que a los resultados de la IA, cerraríamos la mitad de las revistas mañana mismo.

5. Los jóvenes investigadores se enfrentan a las mayores dificultades y oportunidades.

Probablemente, esto sean malas noticias para los jóvenes académicos que intentan avanzar en sus carreras en medio de esta crisis. Jason Fletcher sostiene que la lógica estratégica para obtener la titularidad no ha cambiado —primero hay que superar la prueba inicial—, pero la IA altera radicalmente el camino para conseguirla. Los costos de preparación docente disminuyen. La limpieza y depuración de datos se delegan a la IA. El cuello de botella se desplaza de la ejecución a la verificación y el pensamiento original.

Gauti Eggertsson observa que la rentabilidad del pensamiento conceptual y las ideas originales es ahora relativamente mayor en comparación con el trabajo técnico rutinario. Un joven investigador con buenas ideas y el apoyo de Claude Code puede ahora producir investigación a un ritmo que hace unos años habría requerido un laboratorio completo. Pero lo mismo puede hacer cualquier otra persona, y los criterios de evaluación no se han adaptado a esta realidad. (3)

Nota del Editor: Una oportunidad es el papel del curador. Hay una excelente entrevista a Robin Good, sobre porqué la Curación es el Futuro: Razones, Herramientas y Ejemplos (para la nueva autoridad digital): Los mayores desafíos, el mejor proceso, las necesidades específicas de la audiencia, la monetización, los ejemplos rentables, las herramientas y los prerrequisitos. También, sobre el mismo autor, pero en español: La biblioteca completa de formatos del curador: 25 formatos que generan autoridad experta sin necesidad de escribir. Un conjunto completo de formatos de contenido para expertos, consultores y asesores que desean crear pruebas visibles de su experiencia sin convertirse en especialistas en marketing o creadores.

6. Ya no contemplo el rol de asistente de investigación en mi flujo de trabajo.

Sigo pensando que es invaluable contar con mentores y coautores. Sin embargo, su rol está cambiando rápidamente. No voy a contratar a alguien para limpiar datos, realizar regresiones o redactar revisiones bibliográficas cuando la IA lo hace todo más rápido y a un costo mínimo. Lo que busco en mis colaboradores es pensamiento original, experiencia en el campo y un desafío intelectual. Esto representa una pérdida real para el modelo tradicional de aprendizaje, y no tengo una respuesta clara sobre cómo reemplazarlo. El marco complementario de Fletcher —la IA produce los análisis iniciales y los investigadores humanos los replican de forma independiente desde cero— apunta en una dirección prometedora. Pero es evidente que la tendencia hacia una mayor coautoría en las ciencias sociales, por ejemplo, podría revertirse muy pronto.

7. Gran parte de la oposición a la IA es protección del estatus disfrazada de principio.

Hace poco pregunté en Twitter hasta qué punto el rechazo a las señales de alerta de la IA es, en esencia, una nueva forma de control gramatical: personas que imponen marcadores de estatus mediante la censura lingüística. Kevin Bryan lo expresó claramente:

«Entiendo el deseo de realizar investigaciones artesanales y minuciosas, con matrices cuidadosamente manipuladas. Pero nuestro trabajo consiste en expandir la frontera del conocimiento, no en la autorrealización».

Dan Williams ha escrito de forma convincente sobre cómo la desinformación intelectual prolifera dentro de instituciones donde casi todos comparten los mismos prejuicios. Creo que algo similar ocurre con la negación de la IA. Muchos académicos —especialmente aquellos centrados en Bluesky (4) y, sospecho, aquellos completamente desconectados— niegan rotundamente lo que ya está sucediendo. Chris Blattman pasó de ser escéptico de Claude Code a crear un conjunto completo de herramientas para el flujo de trabajo de la IA en cuestión de semanas. Robert Wright entrevistó recientemente a Alex Hanna y Emily Bender, quienes argumentaban que los LLMs son inútiles. Personas inteligentes que afirman que una herramienta que millones consideran útil está fundamentalmente defectuosa. Esta actitud arrogante es precisamente la razón por la que los populistas están ganando terreno, y se aplica tanto a la negación de la IA como a la política.

8. Las preocupaciones productivas se refieren a la seguridad y la verificación.

Mi reto para quienes descartan las capacidades de la IA: pasa una semana a solas en una habitación con Claude Code o Codex. No con el chatbot, sino con el agente. La mayoría de la gente sigue pensando en la IA como un motor de búsqueda que a veces inventa cosas. No tienen ni idea de lo que pueden hacer los sistemas de IA con capacidad de agente. Ver: Tu Primer Agente de IA: Más Sencillo de lo que Crees: La guía completa (con código) y su uso en las ciencias sociales.

Centrarse en si los LLMs «entienden de verdad» o producen conocimiento «real» es una indulgencia filosófica que desvía la atención de las cuestiones que realmente importan. ¿Cómo verificamos las afirmaciones generadas por IA a gran escala? ¿Cómo prevenimos el p-hacking? (El equipo de Andy Hall descubrió que los agentes de IA son sorprendentemente resistentes al p-hacking adulador, pero pueden ser vulnerados con un esfuerzo moderado).

Nota del Editor: El p-hacking (también conocido como data dredging o dragado de datos) es la manipulación de datos o análisis estadísticos hasta que un resultado que no es significativo se vuelve “estadísticamente significativo”. El p-hacking ocurre cuando se “fuerzan” los números para cruzar esa línea, lo que genera conclusiones engañosas que a menudo no se pueden replicar. Este fenómeno es una de las causas principales de la crisis de replicación en la ciencia. Al presentar correlaciones accidentales como verdades científicas, se llena la literatura de estudios falsos, lo que afecta especialmente a campos como la psicología, la medicina y la economía. Aunque a veces se hace de forma inconsciente por la presión de publicar, estas son las tácticas más habituales: Detener la recolección de datos justo cuando los resultados alcanzan la significación estadística.

Eliminar “outliers” (valores atípicos) de forma selectiva solo porque mejoran el resultado.

Probar múltiples variables y reportar solo aquellas que dieron un valor p bajo, ignorando las que no funcionaron.

Cambiar la hipótesis después de ver los resultados para que coincida con lo que los datos muestran (HARKing).

¿Cómo protegemos los datos confidenciales cuando las herramientas de IA acceden a repositorios institucionales? ¿Cómo garantizamos que los participantes en encuestas en línea sean reales? Estos son problemas de ingeniería y diseño institucional que tienen solución, del tipo que Hollis Robbins denomina desafíos de «última milla»: cuestiones que se sitúan en los límites de la especialización, en lo contextual y lo incierto. Debatir si Claude es «realmente» inteligente es como debatir si una calculadora «realmente» realiza cálculos matemáticos mientras tu competidor termina el conjunto de problemas.

9. Estamos a punto de tener una ciencia mucho mejor.

Sin embargo, también hay aspectos positivos. Por ejemplo, en mi ámbito, la inmigración: ahora podemos catalogar automáticamente los cambios en las políticas y la opinión pública en distintos países y sugerir soluciones en tiempo real. Podemos crear algoritmos para conectar mejor a los refugiados y migrantes con las comunidades de destino. Podemos garantizar que la investigación y la evidencia sean accesibles para los responsables políticos y los votantes que nunca leen revistas académicas.

Más concretamente, Yamil Velez y Patrick Liu llevan desde 2022 creando diseños experimentales generados por IA; ahora es posible crear experimentos personalizados de Qualtrics en tan solo 15 minutos mediante indicaciones (“prompts”). El trabajo de Velez apunta a algo aún más importante: la IA no solo acelera los métodos de encuesta existentes, sino que posibilita formas completamente nuevas de encuestas interactivas y adaptativas, diseños que habrían sido imposibles de programar manualmente. David Yanagizawa-Drott ha ido aún más lejos, lanzando un proyecto para producir 1000 artículos de economía con IA , no como una simple demostración, sino como una prueba de estrés para ver qué sucede cuando el coste de generar investigación se reduce prácticamente a cero.

Los hablantes no nativos de inglés también se beneficiarán enormemente: investigadores en El Cairo, São Paulo y Yakarta ahora pueden producir textos tan bien leídos como los de Cambridge o Stanford. Eggertsson sospecha que la IA erosionará el monopolio que las mejores universidades estadounidenses han disfrutado durante mucho tiempo, ya que su ventaja se basaba en parte en una transmisión de conocimiento que ahora es casi instantánea. Si te preocupa democratizar la ciencia, esto importa más que la mayoría de las cosas en las que las universidades invierten dinero.

10. Más allá de los escenarios apocalípticos, la IA es realmente fascinante.

Sí, existen riesgos reales. El desplazamiento laboral de algunos académicos (y de la mayoría de la gente) no es hipotético. Las preocupaciones sobre la alineación y la seguridad son genuinas, aunque es poco probable que se materialicen en los peores escenarios. Me tomo estas preocupaciones muy en serio y me preocupa, en cierta medida, nuestro futuro incierto.

Pero a esto vuelvo una y otra vez: la IA es útil y divertida. Creo que quienes dicen que la IA con agentes nos está volviendo tontos tienen razón en algunas cosas. Pero también he notado que mi tendencia a procrastinar ha aumentado. En lugar de perder el tiempo en noticias negativas, ahora me entretengo probando proyectos paralelos en Claude Code. Quizás sea la forma más productiva de no trabajar. (…)

El sabio Yiqing Xu aconseja que todos hagamos una pausa de un mes para reevaluar y rediseñar nuestro flujo de trabajo, y luego retomarlo. Estoy de acuerdo. La recompensa será grande. Enciérrate en una habitación con Claude Code y verás qué sucede.

PD: Esta publicación fue generada y publicada íntegramente en Substack por agentic AI utilizando mi nuevo flujo de trabajo Claude Code (Opus 4.6). Saquen sus propias conclusiones.

PD: Es decir, generado completamente a partir de mis publicaciones y reflexiones, elaboradas artesanalmente por mí, en redes sociales sobre el tema. Entonces, ¿quién lo escribió realmente? Dímelo tú.

Esta publicación es pública, así que siéntete libre de compartirla.

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Notas:

1- Matthew Yglesias describió recientemente cómo la incertidumbre en torno a la IA le ha provocado un bloqueo creativo, ya que cualquier análisis político a medio plazo se reduce ahora a debates sobre la trayectoria de la IA. Entiendo perfectamente esa sensación.

2- Por supuesto, ahora sabemos que debemos usar Markdown, no PDF.