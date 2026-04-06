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Discusión sobre este post

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Dario Salud Leona
3d

Martina y Alexander, qué valiente y necesario es este ejercicio de transparencia. Me ha parecido fascinante cómo habéis analizado la reacción a esa primera parte esa frontera irregular de la que habla Ethan Mollick es precisamente donde nos movemos en Salud Leona. La IA puede ayudarnos a procesar montañas de literatura científica en segundos, pero nunca podrá sustituir el brillo en los ojos de un paciente que se siente comprendido por primera vez.

Es muy interesante la tesis sobre la pérdida de habilidades o la atrofia. En nuestra comunidad defendemos que la tecnología debe ser una prótesis que nos potencie, no una silla de ruedas que nos debilite. Usar Claude Code para organizar flujos de investigación es recuperar tiempo para lo que Alexander llama investigación cualitativa: el contacto humano, la empatía y la generación de datos que no están en ninguna base de datos porque aún no han ocurrido.

Me alegra mucho saber que ya te has suscrito a mi newsletter Alexander. Al final tanto la formación como la salud buscan lo mismo: que el ser humano recupere su soberanía frente a sistemas que a veces parecen diseñados para deshumanizarnos.

Hoy a las 15:00 publico la historia de un directivo que representa perfectamente el punto 16 de vuestras tesis, la IA puso al descubierto lo que ya estaba fallando en su vida. Era un experto en optimizar procesos externos pero su investigación interna era mediocre y estaba llena de parches. Verás cómo cuando intentó usar la tecnología para ocultar sus carencias biológicas el sistema colapsó de una forma que ningún algoritmo pudo predecir. Su historia es una lección sobre por qué necesitamos operara a un nivel de abstracción superior sin perder de vista nuestra propia carne y hueso.

Un abrazo de león y gracias por elevar el nivel de este debate tan necesario 🦁✨

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Javier Sánchez Agudo
5d

¡Han resultado muy interesantes las dos partes!

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Por supuesto, sigue adelante.

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