Por: Alexander Kustov, autor de «En nuestro interés: Cómo las democracias pueden popularizar la inmigración». Profesor. Especializado en política migratoria, opinión pública y gobernanza eficaz.

Argumenté (en la parte 1) que los académicos deben tomar conciencia sobre la IA y presenté diez tesis sobre cómo la IA con capacidad de agencia está transformando la investigación en ciencias sociales. La publicación se viralizó, especialmente después de revelar que había sido generada y publicada íntegramente por IA, lo que generó reportajes, más de un millón de visualizaciones y más de mil respuestas (a menudo airadas, pero también entusiastas) en diversas plataformas de redes sociales.

En retrospectiva, debería haber hecho algunas cosas de manera diferente. Primero, revelar que Claude escribió la publicación original (incluso basándose en mis escritos anteriores en redes sociales) como una respuesta ingeniosa fue un error. Distrajo del contenido y les dio a los críticos una razón fácil para desestimar los argumentos. En cambio, debería haber sido directo sobre mi configuración básica. (1) Segundo, debería haber dejado claro que las herramientas de IA actuales son mejores para realizar la mayoría de las tareas de investigación en ciencias sociales que los profesores a nivel mundial. (2) Esto no significa que necesariamente te reemplacen, pero sí significa que la naturaleza de tu trabajo cambiará. Tercero, la publicación generada por la IA tenía errores estilísticos menores y algo extraños que una mejor edición aumentada por humanos habría detectado.

En este sentido, quiero destacar el artículo de Solomon Messing y Joshua Tucker en Brookings, publicado poco después del mío, que presenta una versión mucho más convincente de muchos de mis argumentos: con ejemplos prácticos concretos, sin provocaciones innecesarias ni texto generado por IA, y con una visión más constructiva del futuro. Si mi artículo te resultó demasiado agresivo, lee el suyo (en inglés).

Fui deliberadamente provocador y mantengo mi postura. En cierto modo, resultó contraproducente, pero en otro sentido, funcionó: decenas, si no cientos, de académicos están probando herramientas de IA con capacidad de agencia, algo que de otro modo no habrían hecho. Tras leer la mayoría de las respuestas, sin duda cambié de opinión en algunos puntos, pero sigo convencido de mi argumento principal: que, debido a las herramientas de IA ya existentes, nuestro flujo de trabajo de investigación tendrá que cambiar, nos guste o no. A continuación, presento diez tesis más surgidas de mis reflexiones.

11. La investigación cualitativa y la recopilación de datos novedosos aumentarán su valor relativo.

La crítica sustantiva más contundente a la Parte I fue que confundía la «investigación» con las tareas específicas que la IA maneja con eficacia: revisiones bibliográficas, análisis de datos y síntesis conceptual. Varios participantes señalaron, con razón, que la IA no puede realizar trabajo de campo etnográfico, entrevistar a detenidos en prisiones ilegales ni dedicar años a generar confianza con una comunidad. Tienen toda la razón. Mi tesis versaba principalmente sobre el trabajo cuantitativo y conceptual (actualmente dominante) en ciencias sociales, y debería haber sido más claro respecto a ese alcance.

Pero esto no implica que los investigadores cualitativos deban relajarse. Significa que el valor relativo de la recopilación de datos originales —trabajo de campo, entrevistas, análisis de archivos, observación participante— está a punto de aumentar. Si la IA puede sintetizar la literatura existente y realizar regresiones estándar, entonces la prioridad se centra en aquello que la IA no puede hacer: generar nuevos datos que no existían previamente, especialmente en contextos de difícil acceso. Los investigadores cualitativos y los experimentadores de campo deberían ver esto como una oportunidad para realizar un trabajo aún mejor en el que tienen una ventaja comparativa, en lugar de transcribir sus entrevistas o recopilar revisiones bibliográficas.

12. Debido a su “irregularidad”, las opiniones sobre la IA están polarizadas por las creencias en su utilidad.

Ethan Mollick describe las capacidades de la IA como una «frontera irregular»: sobrehumana en algunas tareas, lamentablemente deficiente en otras, de maneras que no se corresponden con la intuición humana. La IA puede redactar una revisión bibliográfica aceptable, pero tiene dificultades con un rompecabezas visual básico. Puede sintetizar hallazgos de 500 artículos, pero alucinar con el nombre de pila de un coautor.

Esta irregularidad explica la polarización del debate sobre la IA en el ámbito académico. Los críticos señalan los puntos bajos; los entusiastas, los puntos altos. Ambos tienen razón en su postura. La coincidencia con la división cualitativa-cuantitativa en las ciencias sociales es innegable: los investigadores cuyo trabajo implica tareas que la IA maneja bien (análisis de datos, síntesis bibliográfica, reconocimiento de patrones) tienden a ser más positivos, mientras que aquellos cuyo trabajo implica tareas que la IA maneja mal (trabajo de campo, entrevistas, interpretación de archivos) tienden a ser más escépticos.

Pero noté algo más allá de la mera discrepancia. Los usuarios de Bluesky que detestan la IA visceralmente solían ser los primeros en negar hechos básicos y fácilmente verificables, como por ejemplo, que puede crear presentaciones de diapositivas con eficacia. Muy pocos encuestados reconocieron que las capacidades de la IA para la investigación son reales, pero les preocupaban sus consecuencias. La gente, o bien rechaza la IA y niega cualquier uso productivo, o bien la aprecia y exagera su utilidad. Parte de esto se debe al razonamiento sesgado: la amenaza existencial explícita de que una computadora haga las cosas mejor que uno mismo. Pero sospecho que aún más se debe simplemente a la ignorancia sobre “el otro”.

La teoría del contacto es real. Si crees que Claude Code es malvado o incompetente, te reto a que lo instales y lo uses para organizar tus carpetas de investigación o crear presentaciones para tus próximas conferencias. Antes animé a la gente a «pasar una semana con Claude Code». Debería haber dicho «pasar un día» (que debería ser suficiente).

13. La experiencia del usuario sigue siendo un factor determinante en la calidad del resultado.

Como era de esperar, gran parte de las críticas en Bluesky siguen partiendo de la base de que usar IA significa copiar y pegar desde un chatbot. Pero el agente de IA no funciona así. El agente de IA opera de forma autónoma dentro de tu sistema de archivos, lee y escribe código, consulta documentación y ejecuta flujos de trabajo de investigación de varios pasos, todo ello guiado por instrucciones detalladas que vas creando con el tiempo.

Una forma común de negación de la IA, relacionada con este argumento, parte de la premisa de que, dado que la herramienta es accesible, cualquiera podría obtener el mismo resultado. Es como afirmar que, como todo el mundo tiene acceso a una cocina, todo el mundo puede cocinar una buena comida. Existen diferencias evidentes en las habilidades culinarias, las recetas y la calidad de los ingredientes.

Pero la cuestión no es si la IA es mejor que la mayoría de los profesores para realizar las tareas de investigación más importantes (sigo manteniendo mi afirmación de que lo es), sino si los buenos investigadores con IA son mejores que los buenos investigadores sin IA (sin duda lo son). Sinceramente, prefiero mil veces la basura generada por IA a la basura de Bluesky (cientos de usuarios anónimos que responden “ai/dr” cada vez que ven la temida palabra clave “IA”, sin importar el contenido).

14. El retraso en la publicación hace que las críticas sobre la capacidad de la IA queden obsoletas para cuando se publican.

He aquí un problema que casi nadie en el debate reconoce: los plazos de publicación académica y de libros son estructuralmente incompatibles con el ritmo de mejora de la IA. Cuando alguien cita un artículo de 2025 (iniciado en 2024) que documenta la tasa de alucinaciones de GPT-4 para argumentar en contra del uso de la IA en marzo de 2026, está citando evidencia sobre un sistema que ya no existe. Es como citar un estudio de 2005 sobre las limitaciones de los teléfonos plegables para argumentar en contra de los teléfonos inteligentes. Probablemente por eso el nuevo libro “AI Con” es tan malo: claramente obsoleto incluso antes de salir a la venta.

No estoy descartando toda esta investigación en sí misma. Los estudios suelen ser metodológicamente sólidos. Pero la evidencia se desvanece más rápido de lo que se puede publicar, revisar y citar. El artículo de Messing y Tucker en Brookings, publicado en marzo de 2026 (y revisado con rapidez en tan solo dos semanas), ya documenta capacidades que habrían parecido especulativas seis meses antes. Para cuando un artículo revisado por pares sobre las limitaciones actuales de la IA aparezca en una revista especializada, es probable que las limitaciones que documenta ya se hayan solucionado. Esta no es una situación cómoda para los académicos, quienes están acostumbrados a basarse en la evidencia publicada. Pero es la situación en la que nos encontramos.

15. La mayoría de los artículos ya son leídos principalmente por IA, no por humanos.

En el ámbito académico es un secreto a voces que la mayoría de los artículos publicados nunca son citados ni leídos por nadie más allá de los autores, los revisores y, a veces, el editor. Con la proliferación inminente de artículos escritos por IA —sean de pésima calidad o no—, será imposible para los investigadores mantenerse al día incluso en sus propios campos de especialización. Me gusta pensar que estoy al tanto de toda la literatura reciente sobre actitudes hacia la inmigración, pero probablemente me estoy perdiendo el 80 % de lo que se produce fuera de Estados Unidos, Europa y las principales revistas especializadas.

Esto significa que los académicos deben aceptar que su público principal son cada vez más los LLMs. Tyler Cowen lleva tiempo hablando de escribir para LLMs, pero con el auge de las herramientas de automatización, esto también se aplica a la mayoría de los académicos, incluidos los investigadores cualitativos cuyo trabajo no puede automatizarse. No tengo una idea clara de qué deberían hacer los autores al respecto, pero asegurar que exista una versión legible por máquina de su artículo (idealmente en formato .md) parece un buen primer paso.

16. La IA pone al descubierto lo que ya estaba fallando en el ámbito académico y más allá.

En este sentido, muchas de las respuestas a la Parte I se resumían en: «Si la IA puede hacer tu investigación, es que tu investigación nunca fue buena». Estoy de acuerdo (jaja), pero eso es una crítica a gran parte de las ciencias sociales, no una defensa contra la IA ni un ataque inteligente contra mí personalmente. La crisis de replicación, el relleno de citas, el p-hacking y la producción de artículos que nadie lee eran condiciones preexistentes.

Nota del Editor: El p-hacking es la manipulación de datos o análisis estadísticos hasta que un resultado que no es significativo se vuelve "estadísticamente significativo". Se realiza una descripción completa en la primera parte.

La mediocridad académica generada por humanos siempre ha sido generalizada; la IA simplemente la hace visible. Nathan Smith lo expresó con mayor franqueza en su análisis: las instituciones académicas acaparan capital humano, el sistema de titularidad premia la introspección colectiva por encima del impacto público, y la mayoría de los profesores podrían ser más útiles en otras áreas. Es una descripción dura. Pero si solo un pequeño porcentaje de los artículos publicados tiene verdadero valor, el sistema que la IA está transformando no estaba precisamente en su mejor momento.

17. La pérdida de habilidades es un riesgo real, especialmente para la futura generación de académicos.

Esto nos lleva a lo que considero otra fuerte reacción a mi publicación inicial: que externalizar procesos cognitivos como la evaluación de fuentes y la codificación de datos perjudica la comprensión del propio investigador. Muchos se preocupan, con razón, por la reducción de procesos complejos y racionales a una serie de tareas aisladas que se externalizan, cuando hay tantos procesos cognitivos involucrados tanto entre las etapas como después de ellas. Messing y Tucker señalan el mismo riesgo bajo el término de “atrofia de habilidades”.

Me tomo esto en serio y reconozco que el riesgo es real, especialmente para los estudiantes y becarios que aún no han interiorizado las habilidades cognitivas que la IA podría afectar negativamente. Los investigadores que se preocupan por la pérdida de habilidades tienen razón al decir que algo se pierde. Pero subestiman lo que se gana: la capacidad de operar a un nivel de abstracción superior, de probar más hipótesis, de iterar más rápido. Para los investigadores consolidados, el riesgo de pérdida de habilidades es bajo porque ya las poseen. Para los estudiantes y futuros investigadores, necesitamos urgentemente encontrar una solución para actualizar nuestros planes de estudio de posgrado .

18. Los detectores de escritura basados ​​en IA y las normas de divulgación no funcionan.

Las herramientas de detección de escritura por IA eran malas, siguen siendo malas y probablemente lo seguirán siendo. La publicación original producida por Claude pasó todos los principales detectores de IA como “100% humana” sin ninguna indicación elaborada por mi parte para evitarlo. Muchos críticos de mi publicación inicial dijeron que inmediatamente “intuyeron” que había sido escrita por IA. Pero dijeron esto después de que revelé el flujo de trabajo, un caso de manual de sesgo de confirmación. Antes de la revelación, nadie lo señaló. De hecho, alguien incluso se quejó de que no usé IA para escribir una publicación que promoviera la IA. (3)

El punto más importante radica en los incentivos para la divulgación. Messing y Tucker recomiendan estandarizar las declaraciones de uso de IA en todos los campos. Respeto su razonamiento y la necesidad de estandarización (en lugar del caos actual), pero no creo que ningún estándar amplio para las declaraciones de IA pueda tener mérito alguno dada la estructura de incentivos actual.

No me malinterpreten: quienes ocupan puestos de autoridad, como los editores de revistas, deberían ser transparentes sobre su metodología de trabajo. Sin embargo, para los autores comunes, la divulgación voluntaria crea un sistema donde los usuarios honestos son castigados y los deshonestos quedan impunes. Yo mismo revelé mi metodología de trabajo con IA y recibí amenazas, ataques profesionales y peticiones de despido. El incentivo racional es mentir. Las “declaraciones de uso de IA” suenan razonables, pero se desmoronan al enfrentarse a la dinámica social real de la vida académica en 2026. Hasta que disminuyan los costos profesionales de la divulgación, las normas de reconocimiento obligatorio seguirán fomentando la deshonestidad.

Existe además un problema más profundo: las normas de divulgación plantean la cuestión de la responsabilidad de forma errónea. Para algunos, la divulgación del uso de IA puede incluso funcionar como una excusa: «Yo usé IA, así que ahora te toca a ti averiguar si es un desastre». Pero los autores deben respaldar el producto final independientemente de cómo se haya producido. Si la IA introduce un error, es responsabilidad del autor. Lo que importa es si el trabajo es correcto y valioso, no si las frases las escribió un humano o una máquina.

19. Academic Bluesky no es un foro serio para este debate.

Tengo que abordar esto porque influyó en todo lo que vino después. Bluesky generó casi tantas reacciones como Twitter, pero fueron abrumadoramente hostiles y de la peor manera posible. La respuesta más común fue alguna variante de “¿Si no lo escribiste tú, por qué debería leerlo?” o “IA/Dr.” Muchas incluían insultos, acusaciones de estar pagado por empresas de IA (?) y peticiones para que no citara mi trabajo publicado anteriormente (??) o incluso para que me despidieran (???), con personas etiquetando a mi empleador para que me reemplazara con IA porque, según yo, es muy buena.

Mi publicación original fue provocadora. Pero no ataqué a nadie personalmente. Presenté argumentos sobre IA y el mundo académico, basados ​​en mi propia experiencia en el campo, con los que pueden estar de acuerdo o no. Por ello, algunos académicos de Bluesky respondieron con amenazas profesionales, ataques personales y ataques coordinados. Tengo la piel dura y mi empleo está asegurado. Puedo soportarlo.

Pero la mayoría de las personas que podrían compartir puntos de vista heterodoxos sobre la IA en el ámbito académico no tienen ese privilegio. Son estudiantes de posgrado, profesores contratados y jóvenes investigadores (¡de hecho, yo mismo lo era hace apenas un par de meses!) que observan lo que me sucedió y llegan a la conclusión obvia: mejor callarse. Ese es el verdadero costo de la cultura del acoso colectivo, no para personas como yo, sino para el intercambio abierto de ideas que se supone que la academia debe proteger. Y si bien agradezco a todas las personas comprensivas que me contactaron por mensaje privado, desearía que se pronunciaran públicamente. Esa es la única manera de cambiar esta desafortunada dinámica.

20. La investigación puede carecer de “alma” y aun así servir al público.

Max Kagan articuló y abordó una preocupación común entre los miembros de Bluesky que también me resulta familiar: la idea de que la investigación producida por o con IA carece de algo esencial, ya sea alma, maestría o compromiso intelectual auténtico. El proceso de lidiar con una pregunta, aceptar la ambigüedad y construir lentamente un argumento es transformador para muchos académicos. Hay una razón por la que la gente busca un doctorado a pesar de las pésimas perspectivas laborales: el trabajo en sí mismo es significativo. Cuando la IA comprime ese proceso en horas, se pierde algo verdaderamente valioso.

Siento la atracción de esta idea. Pero no estoy seguro de que sobreviva al análisis de quién la financia. La mayor parte de la investigación académica se financia con fondos públicos. Los contribuyentes no financian las universidades para que los profesores se autorrealicen, sino para que generen conocimiento que beneficie a la sociedad. Si la investigación asistida por IA produce más y mejor conocimiento con mayor rapidez, el argumento del interés público para adoptarla es difícil de refutar, incluso si la experiencia privada de la investigación se vuelve menos romántica.

***

En definitiva, el debate en torno a la primera parte fue caótico. Pero también productivo. Probablemente animó a decenas, si no más, de académicos a probar herramientas de IA con agentes por primera vez, así que lo considero un éxito. Las objeciones sustantivas más contundentes —alucinaciones, pérdida de habilidades, lagunas en la investigación cualitativa— me obligaron a reflexionar con mayor detenimiento sobre los riesgos y las oportunidades. Los que criticaron duramente a Bluesky demostraron una vez más que no es una plataforma seria para un intercambio abierto de ideas. Pero la intensidad de la reacción solo confirma lo que está en juego. La gente no discute con tanta vehemencia sobre asuntos sin importancia. Los académicos están despertando: algunos con entusiasmo, otros a regañadientes. En cualquier caso, están despertando.

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Notas:

1- Utilizo la aplicación de escritorio Claude en Windows, conectada a mis carpetas de GitHub mediante Claude Code (Opus 4.6, suscripción Max de 200 $/mes), además de la extensión de Chrome de Claude para tareas del navegador. Para mi publicación anterior, le pedí que resumiera mis publicaciones en redes sociales sobre IA y el mundo académico en forma de 10 tesis, siguiendo los procedimientos y las guías de estilo que he ido desarrollando gradualmente en archivos de instrucciones específicos del proyecto. En realidad, no hay conocimientos prohibidos.