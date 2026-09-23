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Cristóbal Miró Fernández
Sep 23

I write lots of texts in English in LinkedIn. I have a bit of a problem because of listenning. I need much more practise about this fact. Thanks for your text, I am going to save it and reread it carefully later...

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Por supuesto, sigue adelante.

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