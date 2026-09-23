Dejé la escuela de idiomas porque me enseñaban a preparar exámenes, no a aprender inglés (Mi plan gratuito)

Me inscribí en cursos de inglés en más de una escuela de idiomas y, cada vez, terminaba mejorando en lo mismo.

En el examen.

Palabras clave: aprender inglés por cuenta propia, autoaprendizaje de idiomas, input comprensible, lecturas graduadas, Language Transfer, repetición espaciada, Anki, *shadowing* (técnica de repetición simultánea).

Al menos en las escuelas que probé, todo estaba orientado al examen. Nadie comprobaba si podía seguir un podcast o contar una anécdota durante una cena sin ensayar la frase en mi cabeza primero. El sistema premiaba el examen, así que eso fue lo que aprendí.

Así que decidí aprender inglés por mi cuenta. He pasado mucho tiempo leyendo sobre cómo la gente aprende idiomas de forma autodidacta, y esto es lo que he rescatado. Y si el español es tu lengua materna y estás leyendo esto en inglés ahora mismo, ya estás haciendo parte del trabajo.

Podría decirte que descargues Duolingo y mantengas tu racha. No lo haré. Ya lo sabes, y aplicaciones así están bien para aprender las primeras cientos de palabras. Por sí solas, no te permitirán entender una conversación normal.

Empieza por lo que tu propio idioma ya te aporta

La mayoría de los principiantes intentan memorizar largas listas de palabras sueltas. Es un proceso lento que no enseña nada sobre cómo se construye una oración.

Si eres hispanohablante, existe un primer paso mejor y gratuito. Language Transfer, un proyecto conocido por sus cursos de audio, ofrece uno llamado *Introducción al inglés para hispanohablantes*. Sin registros, sin anuncios y sin costes (1). Escuchas, pausas, piensas y respondes en voz alta. El curso te lleva a construir oraciones mediante el razonamiento, utilizando lo que ya sabes del español, en lugar de repetir frases que olvidarás para el viernes.

Dos cosas son importantes desde el primer día: cómo suena el inglés y cómo se estructuran sus oraciones. El vocabulario puede esperar un poco. Los hábitos de pronunciación no, porque los incorrectos se fijan como el cemento.

La regla del 98 %: lee libros más sencillos de lo que crees

Muchos consejos sugieren elegir contenidos en los que entiendas alrededor del 70 % de lo que escuchas. Eso puede funcionar para la comprensión auditiva y captar la idea general, especialmente si cuentas con imágenes de apoyo (2).

En cuanto a la lectura, las investigaciones apuntan en una dirección muy distinta. En un estudio muy conocido, Hu y Nation (2000) descubrieron que los estudiantes necesitaban conocer alrededor del 98 % de las palabras de un texto para comprenderlo adecuadamente. Eso equivale a una palabra desconocida por cada cincuenta. Con un 95 %, la proporción es de una por cada veinte, y la comprensión cae rápidamente (3).

Reflexiona sobre lo que esto implica. Esa novela «desafiante» que compraste para ponerte a prueba probablemente sea demasiado difícil. Si tienes que consultar el diccionario cada pocas líneas, estás haciendo deberes, no leyendo.

Por eso divido mi lectura en dos modalidades.

La lectura extensiva busca ganar fluidez. Se trata de textos sencillos, leídos con rapidez y por placer. No me detengo a buscar palabras a menos que pierda totalmente el hilo de la historia. Aquí lo que importa es el volumen de lectura.

La lectura intensiva se centra en el vocabulario. Tomo uno o dos párrafos y los analizo a fondo: identifico cada palabra desconocida, observo por qué el autor eligió un tiempo verbal concreto y selecciono las frases que quiero conservar. Esas frases pasan a mis tarjetas de memoria (*flashcards*).

Dedico la mayor parte del tiempo a la primera modalidad. La segunda es un breve ejercicio diario.

Encontrar el nivel adecuado es más sencillo de lo que parece:

Principiante absoluto: textos bilingües (o paralelos), con el inglés en una página y el español en la otra. Aplicaciones como Beelinguapp muestran ambos idiomas lado a lado y leen el texto en voz alta.

Niveles A2 a B1: lecturas graduadas (*graded readers*), es decir, historias reescritas con un vocabulario y una gramática más sencillos. Existen muchas obras clásicas en este formato, y algunas están disponibles gratuitamente en Internet Archive.

Niveles B1 a B2: libros infantiles, cómics, novelas gráficas y *webtoons*. Las imágenes cumplen la función del diccionario.

Hay dos pequeños hábitos que mejoran los resultados. Combino el libro con su audiolibro y sigo el texto mientras escucho: así entreno la comprensión y la pronunciación simultáneamente. Además, empiezo poco a poco, con una o tres páginas al día. Al terminar, me planteo una pregunta: ¿soy capaz de resumir lo que he leído en una sola frase en inglés?

Cuando leo en pantalla, dejo que las herramientas hagan el trabajo de búsqueda. En un Kindle, por ejemplo, puedes instalar un diccionario y consultar cualquier palabra simplemente manteniéndola pulsada. Para artículos y blogs, LingQ te permite importar un texto, pulsar sobre las palabras para ver su traducción y llevar un registro del vocabulario que vas adquiriendo. Lute es una alternativa gratuita de código abierto que funciona en tu propio ordenador y asigna un color a cada palabra según tu nivel de conocimiento de la misma (4). Y si navegas con Chrome, Toucan (de Babbel) sustituye algunas palabras de las páginas que visitas por otras en el idioma que estás aprendiendo (5).

Escucha: el mismo fragmento breve, muchas veces

El oído se puede entrenar, igual que cualquier músculo, pero no con audios largos y complejos que apenas logras seguir.

A mí me funcionan los fragmentos breves acompañados de una transcripción. Primero escucho. Luego leo la transcripción. Después vuelvo a escuchar. Mi objetivo en cada ocasión es modesto: captar la idea principal y aprender dos o tres palabras nuevas.

Steve Kaufmann, el políglota cofundador de LingQ, recomienda algo parecido: escuchar textos más cortos varias veces y dejar que el ritmo se asiente, en lugar de detenerse en cada palabra que se desconoce.

Sin embargo, el truco más útil que he encontrado es uno que casi nadie menciona. Yo lo llamo una conversación asimétrica. Encuentras a un hablante nativo de inglés que está aprendiendo español. Esa persona habla en inglés y tú respondes en español. Así puedes concentrarte totalmente en comprender, sin la presión de construir frases perfectas, mientras tu compañero practica la comprensión auditiva del español. Ambos entrenan el oído sin la necesidad de sentirse obligados a dar una actuación impecable.

Hace muchos años, era muy normal (mi tío me lo explicaba con mucha alegría) reunirse con extranjeros, para aprender cada uno el idioma y, de paso, hacerse amigos. Ahora puede ser que “se lleve más” un intercambio de notas de voz con un colega en el extranjero, donde cada uno habla el idioma que el otro está aprendiendo. O con la IA (ver más abajo).

Vocabulario: escenas, no listas

Olvídate de las interminables listas de palabras. Las palabras se quedan grabadas cuando van acompañadas de contexto y cierta carga emocional.

En lugar de aprender “cat = gato”, aprendo la frase “Mi gato está durmiendo en el sofá”. El cerebro recuerda mucho mejor las escenas que las traducciones aisladas.

Hay otros dos hábitos que ayudan. Siempre pronuncio las palabras nuevas en voz alta, ya que escucharse a uno mismo añade un segundo tipo de memoria. Además, repaso siguiendo un calendario basado en la curva del olvido: al día siguiente, luego a los tres días y después a los siete. No hace falta llevar el control manualmente; Anki y Quizlet son herramientas gratuitas de tarjetas de memoria (*flashcards*), y Anki, en particular, te muestra cada tarjeta justo antes de que sea probable que la olvides.

Puedes profundizar en este tema en el artículo “Estas son las 6 mejores estrategias de estudio basadas en la ciencia: úsalas y aprobarás tus exámenes y aprenderás de todo”, donde la práctica espaciada aparece junto a otras estrategias de estudio respaldadas por investigaciones científicas.

Pero la verdadera prueba para una palabra es sencilla: ¿la usas? Anótala, repítela e incorpórala a tu día a día.

Hablar antes de que haya alguien escuchando

Hablar es la parte más difícil, porque tememos cometer errores delante de los demás. La buena noticia es que puedes practicarlo a solas primero. Algunas ideas:

Hablar contigo mismo. Narra en voz alta lo que estás haciendo en inglés: preparar el desayuno, buscar las llaves, planificar el día. Esto te permite identificar rápidamente qué palabras te faltan, sin ninguna presión social. [Posible ejemplo: narrar un viaje al supermercado y darte cuenta de que no sabes cómo decir “carrito” o “pasillo” / describir tu rutina matutina y quedarte bloqueado con verbos compuestos como “get up” y “put on”]

*Shadowing* (técnica de repetición simultánea). Reproduce un vídeo o pódcast y repite lo que oyes justo después del hablante, imitando el ritmo y la entonación, no solo las palabras.

Grábate. Al principio resulta incómodo. También es la forma más rápida de detectar tus puntos débiles y, un mes después, apreciar tu progreso.

Habla con una IA. Te corrige sin juzgarte. Pídele que explique cada error, no solo que lo corrija.

Cuando estés listo para interactuar con personas reales, aplicaciones como Tandem y HelloTalk te conectan con hablantes nativos que quieren aprender tu idioma. Puedes enviar mensajes de texto o notas de voz, y el intercambio no cuesta nada.

La fluidez llega el día en que dejas de buscar la frase perfecta y te atreves a decir lo que realmente piensas.

Escribir: poco, pero casi a diario

Escribir te obliga a ordenar tus ideas, lo que consolida lo aprendido.

Llevo un diario breve sobre mi día. Escribo resúmenes de lo que leo o veo, utilizando deliberadamente las palabras nuevas. Me planteo pequeños retos: describir una foto, escribir un mini-diálogo o crear cinco frases con una palabra nueva. Luego pego el texto en una IA y le pido que explique mis errores.

La extensión no importa tanto; lo que importa es volver a hacerlo mañana.

Para una versión más amplia de esta idea, consulta el artículo “¿Empezar una newsletter en inglés en Substack? ¿Pero no era bueno estar en un nicho?”: escribir en inglés en público es la práctica de escritura más exigente que existe, y ese artículo analiza si tiene sentido para un autor de habla hispana.

La gramática queda para el final: una regla cada vez

No necesitas completar un libro de texto entero.

Aprendo una regla a la vez y la aplico de inmediato en frases reales. La aprendo a partir de ejemplos, no de definiciones. Cuando me corrigen, anoto la corrección y la repito hasta que me resulta natural. Además, incorporo cada nueva regla a mi diario, a mis resúmenes y a mis conversaciones con la IA. Mis errores son mis mejores maestros. Sobre por qué son una etapa normal del aprendizaje —y no una señal de fracaso—, el artículo “El Lenguaje y los Impulsos: Si la interlengua es un sistema, ¿qué ocurre con los conocimientos relacionados con la lengua que no forman parte integrante de ese sistema?” explica el concepto de interlengua: ese sistema intermedio que todo estudiante construye en su camino hacia el nuevo idioma.

La gramática solo se fija cuando la pones en práctica.

De dónde sacar el tiempo

Si has intentado aprender inglés anteriormente y lo has dejado, probablemente el problema no fuera tu fuerza de voluntad. La mayoría de los planes exigen bloques de estudio de dos horas que la vida cotidiana rara vez permite.

Lo que mejor funciona es vincular el inglés a actividades que ya realizas a diario. James Clear denomina a esto «apilamiento de hábitos» (*habit stacking*):

Mientras se prepara el café: cinco tarjetas de repaso (*flashcards*).

Durante el trayecto al trabajo o estudio: un pódcast de 15 minutos en inglés.

Mientras lavas los platos: una serie en inglés, con subtítulos en inglés.

Ninguna de estas actividades resta tiempo a otras cosas; simplemente aprovechan momentos de los que ya dispones.

Sobre cómo construir este tipo de sistema en torno a tu día a día; consulta “Hábitos atómicos en tu vida: usar el libro en la vida de los escritores y los 15 sistemas de IA que rigen mi vida. Además, mi flujo de trabajo de terapia con IA”, donde se aplican las ideas del libro a la rutina de un escritor.

Estoy documentando todo este proceso —qué funciona y qué no— en mi otro boletín. Si también estás aprendiendo inglés, únete.

Dos preguntas para ti:

¿Qué palabra o frase en inglés todavía evitas pronunciar en voz alta?

¿Qué es lo último que leíste en inglés sin abrir el diccionario?

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—Lorena

Notas

(1) La misma aplicación también ofrece cursos de español, griego, suajili, alemán, francés, italiano, turco y árabe. Se está publicando por partes un curso completo de inglés para hispanohablantes.

(2) La cifra del 70 % aparece en muchas guías de aprendizaje, generalmente sin citar la fuente. Yo la utilizo únicamente para la comprensión auditiva (captar la idea general), nunca para la lectura.

(3) La cifra del 98 % proviene de un estudio realizado con 66 estudiantes universitarios en Nueva Zelanda, aunque investigaciones posteriores la han cuestionado. Un estudio más amplio, con 661 estudiantes de 8 países, reveló que la comprensión aumenta de forma constante a medida que se conocen más palabras, sin que se produzca un salto repentino en un porcentaje concreto. Considera el 98 % como un objetivo, no como una regla absoluta.

(4) Lute debe instalarse en tu propio ordenador. Es una nueva versión de una herramienta gratuita anterior llamada *Learning with Texts*.

(5) Toucan dejó de operar como empresa independiente en 2023 y Babbel adquirió su tecnología. La extensión sigue disponible en Chrome bajo el nombre *Toucan by Babbel*, pero ya no está disponible para Firefox.